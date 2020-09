Notizie Milan – Mercato: la Roma irrompe su un obiettivo rossonero

MILANO – Il Milan non ha ancora concluso il suo mercato. Serve un difensore centrale e la dirigenza rossonera è all’opera da tempo per accontentare Stefano Pioli. L’allenatore ha indicato German Pezzela, oltre a Milenkovic, come rinforzo perfetto per il suo pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta Leggo, però, non c’è solo la squadra meneghina sull’argentino. Il calciatore piace anche alla Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero proposto alla Fiorentina uno scambio che includerebbe il cartellino di Fazio. La scelta è ricaduta sul capitano dei viola, viste le difficoltà incontrate per arrivare a Smalling, nonostante Fonseca potrà contare anche su Kumbulla, ormai a un passo dalla Roma.