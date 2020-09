Notizie Milan – Mercato: ipotesi Depay, ma l’olandese vuole Koeman

MILANO – Tuttosport ha riportato le ultime indiscrezioni su Memphis Depay del Lione e il Milan. L’olandese infatti resta sempre in orbita rossonera, dato che la squadra francese è interessata a Lucas Paquetà e potrebbe inserire il cartellino del suo numero dieci per il brasiliano. L’attaccante però non è convinto, sempre secondo il quotidiano sportivo, di un possibile futuro a Milano. Depay, infatti, vorrebbe trasferirsi a Barcellona, alla corte di Ronald Koeman, nuovo tecnico blaugrana che aveva messo nel mirino il nazionale olandese per la sua squadra. L’operazione di mercato, quindi, appare in salita. L’ipotesi Depay per il momento non decolla.