Notizie Milan – Mercato: interessa un nuovo centrocampista francese

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – RMC Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato su Manu Koné, centrocampista del Tolosa. Il calciatore infatti è seguito da diversi club inglesi, tra cui il Leeds, ma non solo sembra a anche i Milan sei vigile sul giocatore. Un nome che balza agli onori della cronaca dopo le difficoltà incontrate dai rossoneri per arrivare a Bakayoko del Chelsea e Soumaré del Lille. Questa pista invece sembra essere definitivamente tramontata. Il Diavolo quindi è al lavoro per regalare una nuova pedina a mister Pioli, nonostante in questi giorni non siano arrivati segnali incoraggianti sulle operazioni che il Milan sta provando a chiudere.