Notizie Milan – Mercato: il Barcellona guarda ai rossoneri per la difesa

MILANO – Arriva una notizia di mercato dalla Spagna, che riguarda il Milan. Secondo quanto riporta el Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe ,esso gli occhi su un difensore rossonero. Si tratta di Mateo Musacchio, fermo attualmente ai box per infortunio. I blaugrana non pensano solo al centrale argentino, interessa anche Rugani della Juventus, i due profili low cost però non convincono appieno Koeman. In ogni caso il Milan potrebbe sfruttare l'interesse per il suo calciatore, per arrivare a Todibo, vecchio obiettivo di mercato rossonero, inseguito nella scorsa sessione invernale. Per il momento però quello del Barcellona resta un semplice interessamento.