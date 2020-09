Notizie Milan – Mercato: Hauge nome concreto, ma priorità in difesa

MILANO – La partita con il Bodo/Glimt non ha portato all’accesso al playoff dei preliminari di Europa League, o la positività al Covid di Zlatan Ibrahimovic. Il nome di Jens Petter Hauge è balzato agli onori della cronaca. Non solo per il gran goal fatto ai rossoneri, ma anche perché l’attaccante norvegese classe ’99 è finito nel mirino proprio del Milan. Serviranno 2 milioni di euro per strappare la punta alla squadra norvegese, ma non c’è fretta. anche la priorità della dirigenza del Diavolo è sempre un difensore centrale e viste le difficoltà incontrate per arrivare a Milenkovic e Pezzela si guarda in Germania e alla Bundesliga. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa rossonera. Carlo Pellegatti scatenato: “Quattro colpi in una settimana!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA