Notizie Milan – Mercato: gli ultimi aggiornamenti su Pezzella

MILANO – Il portale calciomercato.com, ha riportato gli ultimi aggiornamenti su German Pezzella. Il capitano della Fiorentina è entrato nell’orbita del Milan, su indicazione di Stefano Pioli, che vorrebbe dopo di nuovo con se il centrale dopo l’esperienza insieme in viola. Il club gigliato per il centrale chiede 15 milioni di euro, ma il fondo Elliott, proprietario della società rossonera nutre dubbi sull’operazione di mercato. L’argentino è un classe ’95, prezzo ed età sono fuori dai parametri della proprietà. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, Rocco Commisso è disposto ad aspettare il diavolo, per un’eventuale trattativa, purché non si vada oltre la prossima settimana.