Notizie Milan – Mercato: Gazidis preferisce Milenkovic a Pezzella

MILANO – Sarebbe arrivato anche l’ok di Gazidis per Milenkovic al Milan. L’amministratore delegato rossonero, infatti, avrebbe avallato l’arrivo del difensore serbo in rossonero, dalla Fiorentina. L’acquisto del calciatore è legato alla possibile partenza di Paquetà verso il Lione. oppure alla querelle con la società viola sul riscatto di Rebic e la clausola sul futuro riacquisto del croato. Il via libera del dirigente sudafricano certifica come il Milan abbia tutta l’intenzione di allestire una squadra in grado di competere ad alti livelli. Cercando anche di fare un eventuale sforzo sul mercato. Il centrale sarebbe preferito anche anche al compagno di squadra e di reparto, German Pezzella.