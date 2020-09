Notizie Milan – Mercato: Duarte dovrebbe restare in rossonero

MILANO – Tuttosport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Leo Duarte. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, al momento un partenza del calciatore è molto difficile e le conferme sono arrivate tramite il suo procuratore, l’ex rossonero Serginho. Niente ritorno i patri quindi per il centrale, come invece si pensava fino a poche ore fa. Le difficoltà incontrate per quest’operazioni di mercato potrebbero anche influenzare le possibili trattative per Milenkovic o Pezzella. Per arrivare ad un centrale, infatti, serve almeno un cessione tra i vari centrali attualmente nella rosa del Milan. Gli affari con la Fiorentina ora sembrano più difficili.