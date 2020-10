Notizie Milan – Mercato, Di Marzio: “Diogo Dalot molto vicino”

MILANO – Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter, ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Secondo l’esperto di mercato, infatti, il rossoneri sarebbero davvero molto vicino a Diogo Dalot del Manchester United.

Il terzino dovrebbe arrivare in rossonero con la formula del prestito, e le parti sono davvero ad un passo dall’accordo. Il Diavolo quindi starebbe per mettere a segno un nuovo colpo per la sua difesa. Diogo Dalot interessava anche alla Roma, ma il Milan è stato più veloce rispetto ai giallorossi nel trovare un accordo per il calciatore. L’esterno non sarà l’unico colpo per la difesa rossonera da qui, alla fine del mercato.