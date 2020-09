Notizie Milan – Mercato: Daniel Maldini, deciso il suo futuro

MILANO – Continuerà ancora a lungo la saga della dinastia Maldini al Milan. Infatti, il futuro del giovane Daniel sarà ancora rossonero. Il giovane centrocampista non sarà ceduto in prestito, ma continuerà il suo percorso di crescita con il club milanese. Ultimamente ha giocato in maglia rossonera nell’amichevole contro il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi, dove ha anche segnato la sua prima rete. Mister Pioli e la società sono rimasti piacevolmente impressionati dalla prestazione di Daniel e hanno deciso di tenerlo in casa, per farlo crescere all’ombra della storia rossonera: questa storia, infatti, porta il nome di suo padre e di suo nonno