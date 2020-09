Notizie Milan – Mercato: c’è un’alternativa a Bakayoko

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La lunga trattativa per Bakayoko vive un momento di pausa. Come abbiamo riportato tra Milan e Chelsea non c’è accordo per l cifra del riscatto. I rossoneri però hanno iniziato a guardarsi intorno, nonostante siano convinti sulla la scelta legata al giocatore che ha già vestito la magia rossonera nella stagione 2018-19. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Soumarè, centrocampista classe ’99 in forza al Lille. Una mossa per cautelarsi nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa per con il club londinese. Un’occasione dettata anche dai buoni rapporti tra la il fondo Elliott, proprietario del Milan e il club francese.