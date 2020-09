Notizie Milan – Bakayoko, resta un obiettivo nonostante le difficoltà

MILANO – La Trattativa per riportare Bakayoko al Milan vive un momento di stallo. I contatti con il Chelsea sono attualmente fermi, dato che la squadra londinese non ha intenzione, per il momento, di rivedere le sue richieste. Troppi i 30 milioni di euro per il riscatto del centrocampista, i rossoneri non hanno intenzione di assecondare gli inglesi. Un muro contro che per il momento non ha fatto saltare la trattativa, ma che ha fermato “i lavori in corso” tra i due club. Serve pazienza, questo è quello riporta il quotidiano Tuttosport, sulla trattativa per il centrocampista francese. Il Chelsea non ha bisogno di fare cassa, mentre il Milan può vantare l’accordo con il giocatore, oltre alla volontà di Bakayoko di tornare in rossonero.