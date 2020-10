Notizie Milan – Mercato: Bakayoko aspetta ancora, ma quanta concorrenza

MILANO – Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato inerenti al Milan. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di un centrocampista a regalare a Stefano Pioli e il primo nome nella ‘lista dei desideri’ rimane quello di Bakayoko. Secondo l’esperto di mercato il francese starebbe ancora spettando il Diavolo, vista la sua intenzione di tornare a Milanello.

Il Milan però dovrà guardarsi dalla concorrenza, che aumenta con il passare dei giorni. Avevamo già riportato dell'interesse del PSG, ma non c'è solo la squadra francese sull'ex Monaco. Anche Crystal Palace, Galatasray e Betis Siviglia sono alla finestra, mentre in Serie A Bakayoko piace anche al Napoli, che ha chiesto informazioni sul giocatore al suo agente.