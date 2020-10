Notizie Milan – Mercato: aumenta la concorrenza per Rudiger

MILANO – Il mercato chiude domani e il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Il favorito resta sempre Kabak dello Schalke 04, la sua alternativa è Antonio Rudiger del Chelsea, il portale TMW ha riportato come la squadra inglese abbia deciso di aprire al prestito del calciatore.

La decisione dei Blues non ha fatto altro che aumentare la concorrenza per l'ex Roma. Tottenham e Paris Saint Germain, infatti, avrebbero messo gli occhi sul giocatore. Una notizia che ha messo il Milan in condizione di cercare altre alternative per la sua difesa. Il nome di Natsasic quindi, compagno di squadra di Kabak, torna quindi ad essere accostato ai rossoneri.