Notizie Milan – Mercato: arriva un nuovo difensore dalla Francia?

MILANO – Gianluca Di Marzio ha riportato un interessante risvolto di mercato per il Milan, ai rossoneri sarebbe stato proposto Romain Da Silva Pereira. Giovane difensore centrale, classe ’04, in forza all’ Olympique Marsiglia. Di origine portoghesi, il giovane può giocare sia al centro della difesa, che da mediano. Il Milan reputa interessante il profilo e nel prossimo futuro potrebbe anche decidere di intavolare un trattativa per portare a Milanello il ragazzo. Dopo l’arrivo di Kalulu dal Lione, quindi, si profila una nuova pista di mercato per un calciatore giovanissimo che milita in Francia.