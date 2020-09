Notizie Milan – Mercato: a centrocampo testa a testa Bakayoko-Soumarè

MILANO – Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle trattative del Milan per Bakayoko e Soumarè. Sono infatti questi due i nomi in pole position per il centrocampo rossonero. Per quanto riguarda il primo la trattativa con il Chelsea non si è sbloccata, il nodo della discordia è sempre legato alla valutazione del cartellino, per l’eventuale riscatto. Mentre per il secondo i contatti con il Lille vanno vanno avanti, ma anche in questo caso si opterebbe per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Scelta utilizzata sia con i Blues, proprio per Bakayoko, sia con il Brescia per Tonali.