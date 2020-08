Notizie Milan, Matteo Gabbia potrebbe lasciare i rossoneri

Notizie Milan – Matteo Gabbia potrebbe lasciare il Milan

MILANO – Il Milan continua a muoversi sul mercato in uscita. La società rossonera sembra essere decisa a piazzare alcuni giocatori per fare spazio ai nuovi possibili rinforzi: nelle ultime ore la dirigenza, infatti, sta valutando i nomi che potrebbero lasciare la squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei calciatori che potrebbero finire sul mercato è Matteo Gabbia. Il giovane classe 1999 originario di Busto Arsizio ha esordito questa stagione in maglia rossonera, totalizzando 10 presenze. Difensore centrale molto forte fisicamente, Gabbia interesserebbe ad alcuni club di Serie A; il Milan, pertanto, starebbe anche valutando di cederlo in prestito, per fargli fare esperienza.