Notizie Milan, Maldini su Ibrahimovic: «Sono ottimista»

Notizie Milan – Maldini fiducioso sul rinnovo di Ibrahimovic

Dopo giorni di trattative serrate, arriva l’apertura importante di Paolo Maldini, attuale Ds del Milan, riguardo al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dirigente rossonero si è detto fiducioso riguardo al rinnovo del bomber svedese, vero e proprio leader e principale artefice delle ottime prestazioni dei rossoneri nelle gare post lockdown. Importante novità, dunque, per i tifosi: per il gigante svedese si preannuncia un’altra stagione, per trascinare il suo Milan verso traguardi importanti.