Notizie Milan – Luka Jovic una richiesta di Stefano Pioli

MILANO – Il Milan è ancora a caccia di nuovi colpi sul mercato! La società rossonera ha già rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic e ha concluso le operazioni Brahim Diaz e Sandro Tonali: tuttavia, non sembra essere soddisfatta e continua a cercare nuovi innesti per la rosa. Tra gli obiettivi dei diavoli ci sarebbe anche Luka Jovic, attaccante classe 1997 del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’allenatore rossonera Stefano Pioli avrebbe espressamente richiesto alla società di acquistare il giovane giocatore. Le relazioni tra il Milan e i Blancos sono molto buone, specialmente dopo l’operazione Brahim Diaz; per questo, la dirigenza milanista potrebbe lavorare agevolmente per strappare alle Merengues un buon prezzo di mercato. In attesa di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, i rossoneri rimangono vigili sul mercato.