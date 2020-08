Notizie Milan, l’Inter vira su Kantè del Chelsea e Paredes del PSG

Notizie Milan – L’Inter vira su Kantè e Paredes

MILANO – Sembrerebbe esserci una nuova svolta nella sfida per Tonali! Come detto nelle scorse ore, il Milan ha superato l’Inter nella corsa al giovane centrocampista del Brescia ed ora sembra avvicinarsi sempre di più alla vittoria di questo derby di mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società nerazzurra avrebbe deciso di puntare su N’Golo Kantè del Chelsea o su Leandro Paredes del PSG per il centrocampo. Infatti, dato il sorpasso dei cugini nella trattativa per Tonali, la squadra di Conte si starebbe muovendo per il francese o per l’argentino: in questo modo, abbandonerebbe la pista che porta al calciatore italiano classe 2000. In attesa di ulteriori sviluppi, il Milan sembra quindi essere ancora più vicino a Sandro Tonali.