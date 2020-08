Notizie Milan – L’importanza di essere Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è tornato. L’attaccante svedese ieri sera è atterrato a Linate, dopo il tira e molla dell’ultimo periodo. Finalmente è stato trovato l’accordo con il Milan, si era parlato di stile, di bonus legati alle presenze, tutto accantonato. La dirigenza rossonera ha deciso di accontentare il suo attaccante, proponendogli un contratto, della durata annuale, con un ingaggio di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Affare fatto, un Ibrahimovic sorridete e carico si è presentato a Milano, pronto a tornare agli ordini di mister Pioli. Pronto a trascinare il Diavolo ancora una volta, l’obiettivo neanche a dirlo è ovviamente un posto in Champions League e il mercato pianificato dalla dirigenza si muove indiscutibilmente verso quella direzione, almeno facendo il gioco delle figurine. Tonali, Bakayoko, Aurier, Brahim Diaz. Il Milan si muove e vuole regalare allo svedese una squadra più competitiva. Poi sarà compito di mister Pioli guidarla al successo.

Notizie Milan: I numeri di Ibrahimovic

Dal suo ritorno in rossonero, nella scorsa finestra invernale di mercato, Ibrahimovic ha disputato, tra campionato e Coppa Italia, 20 partite con la maglia rossonera. Mettendo a segno 11 goal e regalando 5 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri incredibili che fotografano una realtà, che qualcuno aveva messo in discussione, quando si iniziò a parlare di un possibile ritorno a Milano dello svedese. Nonostante l’età Ibrahimovic è ancora determinante e non solo a livello di leadership, questa invece non è mi stata in dubbio. Dalla “prima” della passata stagione, contro la Sampdoria il 16 gennaio scorso, lo svedese si è ripreso il suo scettro e non per lascito testamentario. L’attaccante si è conquistato il suo spazio con il lavoro giornaliero e le prestazioni sul campo. E con la sua disponibilità verso i compagni più giovani, basti pensare a Leao e a come il portoghese seguiva il numero ventuno rossonero praticamente ovunque.

Le prime parole dello svedese, per il suo Milan

Ieri sera Ibra ha anche commentato il suo ritorno, sui canali social del Milan. Ma se si dovesse fare un sunto dell’Ibra-pensiero, che non è cambiato poi tanto nonostante l’età, allora la frase da riportare è senza dubbio: “Gli ultimi sei mesi li abbiamo fatti alla grande ma non abbiamo vinto nulla. Adesso sono qui dall’inizio, possiamo lavorare duro e fare sacrifici per raggiungere gli obiettivi“. Musica per le orecchie dei tifosi rossoneri, Ibra è qui, dall’inizio del campionato. Il trascinatore, il leader, in una sola parola: Zeta. E la mente non può che correre alla prima apparizione dello svedese a San Siro, sponda rossonera. In piena era Berlusconi, nel 2010, quando prese il microfono e si presentò come solo lui sa fare. Poche parole ma d’impatto: “Viciamo Tutto”. Alla Ibra appunto.

E quanto è importante, undici anni dopo, essere Zlatan Ibrahimovic in questo Milan, per questo Milan.