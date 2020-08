Notizie Milan – CorSera: Tonali in 48 ore, i rossoneri accelerano

MILANO – Il Milan vuole vuole definire l’operazione Tonali nelle prossime 48 ore, come riporta il Corriere della Sera. I rossoneri adesso accelerano e sperano sia lo sprint finale. Dopo aver ricevuto il via libera definitivo dal fondo Elliott e l’ok da parte del calciatore, non resta che convincere Massimo Cellino. Offerta migliorata, 10 milioni di prestito onerose e riscatto fissato a 25 più altri 3 milioni di bonus. Nei prossimi due giorni però il Milan vuole chiudere, per evitare ritorni di fiamma e soprattuto perché è arrivato il momento dell’ “adesso o mai più“. Una condizione che la dirigenza rossonera ha intuito al volo, visto che tutti i pezzi si sono incastrati alla perfezione. Tonali dovrebbe firmare un accordo da 2.2milioni di euro all’anno