Notizie Milan – L’ex Piatek sempre nei pensieri della Fiorentina

MILANO – Si avvicina il mercato di gennaio e una vecchia conoscenza del Milan potrebbe tornare a giocare in Serie A. Kris Piatek infatti è sempre nel mirino della Fiorentina, ormai da mesi a idre il vero. I viola seguivano il polacco anche nella scorsa sessione estiva di mercato. Come riporta la Repubblica però la società gigliata non avrebbe perso le speranze di arrivare al giocatore, anche perché il calciatore ha un ottimo rapporto con Prandelli, che risale ai tempi dell'avventura al Genoa. Piatek però ha un lungo e importante contratto con l'Herta Berlino. Sarà decisiva la volontà del club tedesco, che dovrà decidere se mettere sul mercato o meno la punta.