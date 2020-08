Notizie Milan, l’Eintracht vicino al riscatto di Andrè Silva: i dettagli

Notizie Milan – André Silva vicino all’addio

Arrivato in Germania nella scorsa estate attraverso lo scambio con Ante Rebic, l’attaccante ex Milan André Silva sembra aver convinto nella sua avventura all’Eintracht Francoforte. Stando a quanto riporta la Bild, infatti, il club tedesco sarebbe vicino al riscatto del giovane attaccante portoghese, tanto da poter definire la trattativa nei prossimi giorni. L’accordo con l’entourage del giocatore, quindi, sembra essere trovato: ora servirà trattare con il Milan sulla base degli accordi presi un anno fa in occasione del trasferimento.