Notizie Milan – Le immagini di Sandro Tonali a Casa Milan

MILANO – Finalmente il sogno del ragazzo è diventato realtà: Sandro Tonali è un nuovo giocatore dell’Associazione Calcio Milan, la squadra per cui ha fatto il tifo fin da quando era bambino. Nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche di rito e ha firmato il suo nuovo contratto con i diavoli.

Oggi, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società rossonera ha mostrato le immagini di Tonali a Casa Milan. Il giocatore ha posato nel quartier generale del club, dove ha potuto ammirare tutti i trofei conquistati in più di 120 anni di storia. Lo sguardo con cui il giovane Sandro ha guardato le sette Coppe dei Campioni, poi, è lo stesso di ogni milanista, desideroso di tornare ancora una volta sul tetto d'Europa.