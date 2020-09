Notizie Milan – L’asso nella manica per Boubakary Soumarè

MILANO – Continuano gli intrighi di mercato del Milan! La società rossonera sta trattando da tempo con il Chelsea per il ritorno in Italia di Tiémoué Bakayoko: nelle ultime ore, però, la pista che porta al centrocampista francese sembra essersi raffreddata, a causa dell’opposizione dei Blues ad uno sconto sul prezzo. Per questo, la dirigenza milanista ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di un altro giocatore per la mediana: il nome più caldo, al momento, sembra quello di Boubakary Soumarè.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, quella per il giovane classe 1999 sarebbe una pista più facilmente percorribile per il Milan, che sembra disporre di un asso nella manica. Infatti, il Lille, club titolare del cartellino del giocatore, gravita nell’orbita del fondo Elliott, lo stesso che detiene la proprietà della società rossonera. Questo potrebbe agevolare molto la trattativa e permettere ai diavoli di acquistare il giovane Soumarè con più facilità.