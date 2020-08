Notizie Milan, l’arrivo di Tonali non escluderebbe quello di Bakayoko

Notizie Milan – Tonali non escluderebbe Bakayoko

MILANO – Il Milan è sempre più deciso a farsi trovare al meglio per la prossima stagione. La società rossonera, infatti, si sta muovendo molto sul mercato per rinforzare la squadra e regalare a mister Pioli una rosa competitiva per tornare al top in Serie A. Nelle ultime ore molti nomi caldi, soprattutto per il centrocampo, sono stati accostati ai diavoli: su tutti quello di Sandro Tonali, giovane giocatore del Brescia, corteggiato da tempo anche dall’Inter. Il Milan si sta facendo sotto e potrebbe soffiare ai cugini il gioiellino italiano.

Come riportato da calciomercato.com, un eventuale arrivo di Tonali, però, non escluderebbe l'arrivo di un altro centrocampista, che i rossoneri stanno trattando da tempo. Il giocatore in questione è Timoué Bakayoko: il francese del Chelsea, infatti, potrebbe tornare a Milano in ogni caso, sia che il giovane italiano venga acquistato o meno. Il Milan continua a muoversi forte sul mercato, per costruire un centrocampo di ferro.