Notizie Milan, la trattativa per Serge Aurier prosegue

Notizie Milan – Prosegue la trattativa per Serge Aurier

MILANO – Continua la ricerca del Milan per un vice-Theo Hernandez. Il club rossonero sta cercando un esterno che possa dare garanzie e da settimane sta valutando varie opportunità, soprattutto nel resto d'Europa. Uno dei nomi più caldi era quello di Serge Aurier, ma la trattativa sembrava ormai abbandonata dalla dirigenza milanista. Tuttavia, secondo quanto riportato da sportslens.com, i contatti tra il Milan e il Tottenham per il terzino ivoriano sono ancora in corso. Gli Spurs avrebbero rifiutato un'offerta iniziale dei rossoneri, ma non avrebbero chiuso la porta ad eventuali tentativi di intavolare una trattativa. Nell'ultima stagione, il terzino ex PSG ha totalizzato 45 presenze e 2 reti e potrebbe essere un'ottima pedina nelle mani di mister Pioli per il prossimo campionato. In attesa di ulteriori sviluppi, il Milan continua a monitorare il giocatore.