Notizie Milan – La società ricorda l’inizio del campionato 1998-99

MILANO – Il 12 settembre del 1998, il Milan di Alberto Zaccheroni giocava la prima partita della Serie A 1998-99, conclusa con la vittoria dello Scudetto. Quel giorno, come accadrà tra una settimana, i rossoneri disputarono la partita d’esordio del campionato contro il Bologna; in quell’occasione portò a casa i tre punti, battendo gli emiliani 3-0.

Attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale, la società rossonera ha ricordato l’inizio di quella stagione, celebrando anche il primo gol con i diavoli per Oliver Bierhoff. Ecco il pezzo pubblicato dal Milan:

“Negli ultimi 22 anni, e la prossima sarà la quarta volta, Milan-Bologna in ben tre occasioni è stata la prima partita di campionato del Milan a San Siro. Nel 1998 Milan-Bologna 3-0, nel 2004 Milan-Bologna 2-1 e nel 2008 Milan-Bologna 1-2. La prima della serie risale al 12 settembre 1998, la partita in cui tutti si accorsero subito che qualcosa era cambiato. Decisamente in meglio.