Notizie Milan

Notizie Milan – La firma di Tonali slitta alla prossima settimana

MILANO – Il Milan si prepara ad accogliere Sandro Tonali! Dopo aver concluso una trattativa incredibile, la società rossonera si appresta ad abbracciare il suo nuovo acquisto, una delle migliori promesse del calcio italiano. In questi giorni, infatti, la dirigenza sta ultimando gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la firma di Sandro Tonali, prevista entro il week-end, slitta alla prossima settimana. Bisognerà, dunque, attendere ancora qualche giorno prima dell’ufficialità del nuovo acquisto: il giocatore, infatti, deve ancora sostenere le visite mediche di rito e sistemare le ultime cose prima di partire alla volta di Milano. Dubbi, però, non ce ne sono: il matrimonio tra il Milan e Tonali si farà. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato in casa rossonera. Tutto vero, Maldini tenta un altro capolavoro: ecco le cifre dell’affare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA