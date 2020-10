Notizie Milan – Kjaer: dallo scetticismo a punto di forza

MILANO – Insostituibile. Questo è il termine migliore per indicare l’importanza di Simon Kjaer, attualmente, all’interno della rosa rossonera. Il Milan però è in difficoltà nel reparto arretrato, Musacchio è fermo per infortunio e ne avrà ancora per un po’. Gabbia invece ieri è risultato positivo al Coronavirus e non potrà scendere in campo fino al doppio tampone positivo. Stessa storia anche per Leo Duarte ormai fuori dalla fine di settembre, sempre per lo stesso motivo. La buona notizia è il possibile ritorno di Romagnoli. Resta come detto Simon Kjaer, che per rendimento e a livello numerico è diventato insostituibile per Stefano Pioli. Un giudizio completamente ribaltato rispetto a gennaio scorso, quando è arrivato a Milano. Il danese si è perso il Milan.