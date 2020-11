Notizie Milan – Kabak, parla di direttore sportivo dello Schalke 04

MILANO – Jochen Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04 ha parlato ai microfoni di WOZ di Kabak e la trattativa che poteva portarlo al Milan in estate, oltre che del futuro del turco. Ecco le sue parole:

“Il Milan? E’ vero lo hanno cercato, ma hanno provato a prenderlo alla fine del mercato. Per noi non c’era il tempo per poterlo sostituire, quindi abbiamo deciso di non farlo partire. Una cessione a gennaio? In questo momento non si può escludere nulla, tutte le società di calcio stanno vivendo un momento molto difficile a livello economico, senza pubblico sugli spalti. E se andrà così fino al termine della stagione può succedere di tutto“.