Notizie Milan – Kabak dovrebbe stare fermo per 4 partite

MILANO – Il Milan continua a lavorare a un difensore e il nome più caldo è quello di Kabak dello Schalke 04. I rossoneri sono su questa pista di mercato, ma secondo quanto riporta Sky Sport, il calciatore se dovesse trasferirsi in Italia, dovrebbe fare i conti con una lunga squalifica. Rimediata nella scorsa giornata di Bundesliga.

Se condo l’emittente satellitare, infatti, il centrale si è reso protagonista di un atto censurabile. Dato che nel corso della gara con il Werder Brema, ha sputato ad Augustinsson, mentre quest’ultimo era a terra. Kabak, che non ha potuto completare il match dato che al 84′ è stato espulso, si è giustificato asserendo che non voleva colpire l’avversario. Difesa però inutile perché è stato punito con 5 giornate di squalifica, che dovrebbe diventare 4, se non passerà al Milan, prima della partita tra Shalcke 04 e Lipsia.