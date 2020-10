Notizie Milan – Juventus, un ex rossonero sempre nel mirino

MILANO – Il portale calciomercato.com riporta come la Juventus non abbia mai spesso di pensare all’ex Milan, Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, infatti, è stato un obiettivo di mercato dei bianconeri, la scorsa estate, poi però la Vecchia Signora decise di virare su McKennie. Portando lo statunitense in Serie A. I risultati deludenti della squadra di Andrea Pirlo però inducono a qualche riflessione, soprattutto a centrocampo, il reparto che ha convinto di meno in questo inizio di stagione. Tutto fa pensare che a gennaio la Juventus decida di tornare alla carica per l’ex rossonero. Se dovesse andare a vuoto il tentativo invernale, allora se ne tornerà a parlare nell’estate 2021. Locatelli ha stregato la dirigenza bianconera.