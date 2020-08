Notizie Milan – Interesse per il ritorno di Asmir Begovic

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul mercato! La società rossonera si muove ancora per rinforzare la squadra in tutti i suoi reparti. Con le trattative per Bakayoko e Tonali che sembrano aver preso una direzione positiva, la dirigenza milanista guarda anche ad altri possibili acquisti.

Secondo quanto riportato dal britannico Telegraph, il Milan sarebbe interessato al ritorno di Asmir Begovic: il portiere bosniaco, infatti, ha giocato in rossonero la seconda metà della passata stagione, dopo essere arrivato in prestito dal Bournemouth a gennaio. La società avrebbe scelto lui come vice-Donnarumma e starebbe avviando le trattative con gli inglesi.