Notizie Milan – Interesse per Denis Bouanga del Saint-Etienne

MILANO – Nuovi nomi per il mercato del Milan! I rossoneri stanno ancora cercando nuovi innesti per la rosa di mister Pioli, decisi a costruire una squadra che possa lottare per il vertice sia in campionato che in Europa. La dirigenza si sta muovendo anche per trovare un esterno d’attacco rapido e duttile, che possa dare man forte sulle fasce.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe un interesse della società rossonera per Denis Bouanga del Saint-Etienne. Il calciatore gabonese, classe 1994, potrebbe essere un ottimo colpo, visto il rapporto tra qualità e prezzo: infatti, dal 2014 ad oggi ha totalizzato ben 175 partite e 55 gol in Ligue 1 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Tuttavia, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse di altri due club di Serie A: si tratta dell’Atalanta e della Roma. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbe scatenarsi un match tra le squadre italiane, che, però, si sfiderebbero sul campo del mercato e non sul rettangolo verde.