Notizie Milan – Interesse del Genoa per Matteo Gabbia

MILANO – Nuovi movimenti in uscita sul mercato per il Milan! La società rossonera vorrebbe piazzare alcuni giocatori e mandare qualcuno in prestito a farsi le ossa in altre squadre. Tra questi c’è anche Matteo Gabbia, uno dei prodotti del vivaio del club, che la dirigenza vorrebbe far maturare e crescere dopo l’esordio in Serie A di quest’anno.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Genoa avrebbe manifestato interesse per l’acquisto in prestito del giovane difensore rossonero. Il giocatore classe 1999, nell’ultima stagione, ha totalizzato 9 presenze e il Milan potrebbe lasciarlo partire proprio per permettergli di giocare con più continuità. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.