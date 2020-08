Notizie Milan, interesse del Chelsea per Donnarumma

Notizie Milan – Chelsea interessato a Donnarumma

MILANO – News incredibili dal Regno Unito! Il Chelsea di Frank Lampard si starebbe muovendo sul mercato, decisa a costruire una squadra ultracompetitiva: dopo aver messo sotto contratto Thiago Silva, ora i londinesi avrebbero messo gli occhi su un altro giocatore legato al Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da Football Insider, i Blues sarebbero interessati a Gianluigi Donnarumma. Stando a quanto detto dalla testata britannica, il Chelsea avrebbero chiesto informazioni sul portiere rossonero: potrebbero valutare le condizioni per avviare una trattativa, in cui potrebbero inserire anche il cartellino di Kepa Arrizabalaga, per quello che sarebbe uno scambio incredibile. Il giovane calciatore italiano ancora non ha rinnovato con il Milan e i discorsi sul suo contratto sono stati rimandati a dopo l’estate. In attesa di novità, il mercato del Milan continua a farsi sempre più intrigante.