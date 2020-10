Notizie Milan – Il punto sulle condizioni di Ibrahimovic

MILANO – Arriva la prima pausa al campionato, dopo sole tre giornate. Il Milan si ferma a punteggio pieno, un buon risultato, ma Stefano Pioli e i suoi calciatori sanno benissimo che non ci si può rilassare. Soprattutto perché il prossimo impegno della Serie A vede in programma il Derby con l’Inter di Antonio Conte, reduce dall’uno a uno con la Lazio all’Olimpico. In vista della stracittadina però la domanda più ricorrente dei tifosi del Milan è quella sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore è ancora positivo al Coronavirus, ma da asintomatico e continua quindi a tenersi allenato per il ritorno in capo. Nei prossimi giorni ovviamente continuerà il monitoraggio della situazione.