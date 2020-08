Notizie Milan – Il programma del nuovo acquisto Sandro Tonali

Notizie Milan – Il programma di Sandro Tonali

MILANO – Il Milan si prepara ad abbracciare il suo nuovo acquisto! Dopo aver portato a termine una trattativa incredibile, battendo la concorrenza di Inter e Manchester United, la società rossonera è pronta ad accogliere il giovane Sandro Tonali.

Come riportato da Sport Mediaset, il calciatore in uscita dal Brescia arriverà a Milano nei prossimi giorni e svolgerà un programma preciso. Giovedì, infatti, dovrà sostenere le visite mediche di rito, mentre venerdì si dirigerà alla volta di Casa Milan per apporre la firma sul contratto: sarà legato ai rossoneri per 5 anni, con uno stipendio di 2,2 milioni a stagione. Sandro Tonali si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.