Notizie Milan – Il Monza pensa ancora ad un ex rossonero

MILANO – La stagione del Monza in Serie B non è iniziata al meglio, tra problemi legati alle tante positività al Covid-19 e risultati deludenti. Mister Brocchi è sotto osservazione da parte della dirigenza, ma questo inizio è figlio anche in di un campionato difficile come quello in “serie cadetta”. I biancorossi però potrebbero rinforzarsi decidendo di attingere al mercato degli svincolati. Interessa l’ex Milan Giampaolo Pazzini, che è attualmente senza squadra, dopo la fine della sua avventura con l’Hellas Verona. Anche lo Spezia è stato accostato all’ex rossonero nell’ultimo periodo.