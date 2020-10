Notizie Milan – Il messaggio d’auguri dei rossoneri per Gabbia

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Un prodotto del nostro settore giovanile, un ragazzo serio e disponibile. Matteo Gabbia è diventato protagonista di questo Milan a suon di partite, nelle quali ha sempre dato tutto. Giocatore di sostanza e sacrificio, una risorsa importante per la squadra. Oggi, 21 ottobre, Gabbia compie 21 anni.

Quando c'era bisogno, quando la difesa era in emergenza, Gabbia ha sempre risposto presente. Dopo l'esordio in Serie A nella scorsa stagione, nel 2020/21 in corso ha già collezionato dieci presenze tra campionato ed Europa League. Tanti auguri Matteo!