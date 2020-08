Notizie Milan, il Chelsea torna alla carica per Donnarumma: i dettagli

Notizie Milan – Donnarumma nel mirino del Chelsea

Oltre a cercare rinforzi adeguati per migliorare la rosa, il Milan deve risolvere un’altra grana chiamata Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99 ed il suo agente Mino Raiola temporeggiano per il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno, lasciando di fatto il Milan in una situazione complicata da gestire. Sul giovane rossonero, tra l’altro, non mancano gli interessamenti di molti top club, che intravedono nella diatriba del contratto una possibilità di poterlo acquistare ad un prezzo ridotto. Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il Chelsea, intenzionato a cedere Kepa Arrizabalaga dopo solo una stagione, si sarebbe fatta nuovamente avanti, arrivando ad offrire una cifra intorno ai 55 milioni di euro, una cifra sicuramente allettante per il club rossonero vista la possibilità concreta di perderlo a costo zero fra un anno.