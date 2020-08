Notizie Milan – Il Benevento acquista un ex rossonero

MILANO – Inizia una nuova avventura per un altro ex rossonero! Si tratta di Gianluca Lapadula, attaccante classe 1990, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Benevento, dopo le esperienze al Genoa prima e al Lecce poi.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società campana ha trovato l’accordo con i Grifoni rossoblù, proprietari del cartellino, e si appresta ad abbracciare il calciatore nelle prossime ore. Al Genoa andranno circa 4 milioni di euro, mentre Lapadula sarà legato alla sua nuova squadra per 3 anni. Al Benevento, poi, ritroverà un altro ex Milan, ossia Pippo Inzaghi: la leggenda rossonera è l’allenatore della squadra e quest’anno è stato il vero trascinatore nella promozione delle Streghe. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa Milan. Pessime notizie, sta circolando una voce clamorosa: ora i tifosi rossoneri tremano! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA