Notizie Milan – Ibra positivo al Covid: cosa succede agli altri adesso?

MILANO – Dopo la positività di Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic è lecito domandarsi cosa accadrà adesso agli altri calciatori del Milan.

Adesso il gruppo si trova in una struttura concordata, non ci saranno contatti esterni. Mentre verranno effettuati nuovi tamponi,ogni 48 ore, per le prossime due settimane. Come stabilito dal protocollo standard, che prevede un nuovo controllo ogni quattro giorni.

Le prossime due settimane i calciatori del Milan le vivranno all’interno del centro sportivo di Milanello. I tempi di guarigione si attestano intorno alle due settimane, ma i tempi vanno dai sei giorni ai tre mesi.