Notizie Milan – Iachini dichiara incedibili Pezzella e Milenkovic

MILANO – Prosegue il mercato estivo, con tutti i suoi intrighi, le sue conferme e le sue smentite. In queste ore, alcuni club si stanno anche muovendo per trattenere i loro pezzi pregiati e mantenere così l’ossatura fondamentale delle loro squadre.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, avrebbe dichiarato incedibili i difensori German Pezzella e Nikola Milenkovic. I due giocatori erano entrati negli interessi di diversi club, tra tutti il Milan, che li stava seguendo da tempo. Con queste affermazioni del tecnico dei toscani, la strada per arrivare all'argentino o al serbo si fa molto più ardua.