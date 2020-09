Notizie Milan – I rossoneri hanno fretta di chiudere per Bakayoko

MILANO – Il Milan continua a dominare il calciomercato estivo! In queste ore, la dirigenza sta lavorando freneticamente per la conclusione di alcune trattative: con Brahim Diaz atterrato a Milano e Tonali atteso nei prossimi giorni, la società vuole affondare in breve tempo anche altri colpi.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i rossoneri avrebbero fretta di chiudere per Bakayoko. Da settimane, ormai, i diavoli sono sulle tracce del centrocampista francese e sperano di concludere nei prossimi giorni per il suo ritorno in Italia. Le modalità dell’affare sono quelle di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive: Bakayoko è sempre più vicino a vestire di nuovo la maglia del Milan. Ma attenzione perché sempre in queste ore è arrivata anche un’altra clamorosa notizia di mercato in casa rossonera. Il Milan è scatenato, Maldini show: l’ultima pazza idea fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA