Notizie Milan – I rossoneri abbandonano la pista Aurier: i dettagli

Notizie Milan – Tramonta l’affare Aurier del Tottenham

Dopo giorni di trattative, arriva al capolinea la trattativa che vedeva impegnate Milan e Tottenham per il passaggio di Serge Aurier in rossonero. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Maldini e Massara avrebbero deciso di ritirare la propria offerta per il terzino ivoriano in quanto la trattativa con il club londinese non avrebbe portato i risultati sperati, complice la differenza di valutazione del cartellino tra i due club. Per Aurier, dunque, si profilano due strade: la permanenza al Tottenham o il passaggio al Bayer Leverkusen, club fortemente interessato al giocatore.