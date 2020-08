Notizie Milan – I risultati del sorteggio di Europa League

MILANO – Ecco i risultati del sorteggio di Europa League! Il Milan affronterà il 17 settembre lo Shamrock Rovers in una gara secca valevole per il secondo turno preliminare della competizione europea. In caso di vittoria, i rossoneri accederanno al terzo turno preliminare, l’utlimo ostacolo prima dei gironi di Europa League.

Gli avversari dei milanesi sono una squadra che ha sede nella capitale irlandese, Dublino. Lo Shamrock Rovers è il club più titolato d’Irlanda e proverà a mettere i bastoni tra le ruote al Milan, cercando di sfruttare il fattore campo, anche senza pubblico. Sta per iniziare un’altra avventura europea per i rossoneri, desiderosi di tornare in alto.