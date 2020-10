Notizie Milan – Hlozek, stesso futuro di Hauge?

MILANO – Adam Hlozek è sempre nel mirino del Milan e i rossoneri questa sera affronteranno il giocatore, che gioca tra le fila dello Sparta Praga. Per il giovane ceco potrebbe esserci un destino del tutto simile a quello di Jens Hauge. Il Diavolo quindi continua a studiare da vicino i suoi obiettivi di mercato. Il classe 2002 potrebbe arrivare a Milanello, come possibile alternativa ad Ibrahimovic. Anche se il suo ruolo naturale è l’attaccante esterno mancino, ruolo abbastanza coperto in questo momento visti i giocatori in rosa con il Milan.